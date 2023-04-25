В Башкирии люди устроили ажиотаж на раздаче бесплатной еды

В Салавате местные жители устроили ажиотаж на раздаче бесплатной еды. Фотографии появились в местных пабликах в соцсетях.

Фото №1 - В Башкирии люди устроили ажиотаж на раздаче бесплатной еды

Жителям Салавата представилась возможность получить хот-доги, шаурму, пиццу и печенье бесплатно в рамках мероприятия, которое было организовано местными общественниками. Оно проходило в прошлое воскресенье, 23 апреля.

После благотворительной акции в сети появилось видео с раздачи шаурмы. На записи видно, как большое количество людей собралось у стола с заветным блюдом. В толпе можно заметить как пенсионеров, так и совсем маленьких детей.

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии