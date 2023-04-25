Джефф Монсон рассказал, как американские друзья восприняли его желание жить в Уфе

— Это не просто мое решение, это мое большое желание. В спорте очень важна преемственность и я рад, что сегодня мне есть кому передавать свой опыт, свои знания. Я многого добился в спорте для себя, пришло время помогать другим, главное, что я знаю, чем и как могу помочь. Глядя на то, с каким упорством занимаются эти дети, некоторые тренируются по два раза в день, я могу с уверенностью сказать, что в этом зале, среди этих ребят, есть будущие чемпионы мира.