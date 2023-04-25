Джефф Монсон рассказал, как американские друзья восприняли его желание жить в Уфе

Известный боец ММА, первый-вице президент Федерации спортивной борьбы Башкирии Джефф Монсон рассказал, как он принял решение жить в России, как к этому выбору отнеслись его американские друзья и зачем он снимает фильм о Донбассе. Своими мыслями он поделился в интервью изданию «Башинформ».
— Джефф, вы — титулованный боец ММА, сегодня занимаетесь с детьми, которые только начинают свой путь в спорте. Это ваше сознательное решение?
— Это не просто мое решение, это мое большое желание. В спорте очень важна преемственность и я рад, что сегодня мне есть кому передавать свой опыт, свои знания. Я многого добился в спорте для себя, пришло время помогать другим, главное, что я знаю, чем и как могу помочь. Глядя на то, с каким упорством занимаются эти дети, некоторые тренируются по два раза в день, я могу с уверенностью сказать, что в этом зале, среди этих ребят, есть будущие чемпионы мира.
Я безмерно горд тем, что нам удалось открыть в Башкирии 27 бесплатных спортивных секций для детей и взрослых. И я серьезно настроен продолжить открывать такие школы по всей республике, в каждом городе, селе, дать каждому ребенку возможность заниматься спортом.
— Вы также открывали школы борьбы на Донбассе, у вас нет мысли переехать жить туда?
— Нет, такой мысли у меня не было. Но я действительно много раз бывал на Донбассе, в том числе в рамках гуманитарной миссии. Там реально очень сложная ситуация, люди годами живут под огнем. Мы решили как-то поддержать местных жителей и буквально в марте, при поддержке партии «Единая Россия», нам удалось открыть в детской спортивной школе в Макеевке (ДНР) новый спортзал. Это уже не первый зал, который мы открываем с Денисом Пушилиным.
Несмотря на то, что там сейчас происходит, дети остаются детьми, им нужно учиться, развиваться, заниматься спортом. Так мы помогаем вернуть обычную мирную жизнь в эти города.
— Вы также снимали фильм о Донбассе, о чем этот фильм?
— Фильм называется «Восемь лет назад». Он о народе Донбасса, о его страданиях и стойкости. Его главные герои — это обычные люди, солдаты, дети, с которыми я разговаривал лично, смотрел им глаза и видел эту боль. Их голос должен слышать весь мир, а не то, что сегодня говорят американские СМИ. Я посчитал своим долгом показать правду своим многочисленным друзьям, подписчикам за пределами России.
— Как воспринимают ваш выбор жить и работать в России ваши американские друзья?
— Большинство моих американских друзей меня не понимают. Они судят о русских, о России по той информации, которую им внушает американское правительство. Многие уверены, что жизнь здесь очень тяжелая, а люди злые и агрессивные. Только два моих лучших друга согласны со мной и всячески помогают мне в моих начинаниях, благотворительных проектах.
Я же, напротив, считаю, что люди — это главное богатство России. Они очень добрые, особенно в Башкирии, охотно открывают для тебя двери своих домов, приглашают в гости, ты проводишь время с их семьей. Это замечательная традиция.
— Вам часто приходится сталкиваться с хейтом в соцсетях из-за вашей активной пророссийской позиции. Как и что вы отвечает хейтерам?
— Да, очень много пишут и хорошего, и плохого, особенно в последнее время. Даже угрожают убийством. Но я стараюсь не обращать внимания на это, я знаю, что правда на моей стороне. Я не сторонний наблюдатель, я здесь живу и вижу реальную картину происходящих событий. Не в моих правилах говорить о том, чего я не знаю.
— После рождения дочерей у вас изменился взгляд на жизнь?
— Мои дети и супруга счастливы здесь и я счастлив вместе с ними. Я очень рад, что моя младшая дочь Наоми, которой сейчас чуть больше 5 месяцев, родилась в Уфе, здесь она сделает свои первые шаги, здесь произнесет свои первые слова. 5-летняя Лулу тоже здесь делала свои первые шаги. Сейчас вместе мы учимся говорить по-русски (смеется). Уфа, Башкортостан — это наш родной дом, здесь моя работа, моя школа, моя семья.
- Как вы проводите свободное время?
— Когда я дома, практически все свое время я посвящаю детям. Наше любимое занятие — это семейные прогулки перед сном. Очень часто во время таких прогулок по центру города я встречаю людей, которые подходят и просто обнимают меня, говорят приятные слова, фотографируются — мне это нравится. Я чувствую себя частью этой большой республики.
— Как долго вы еще планируете работать в Башкирии?
— У меня очень большие планы и все они связаны с Башкирией, с Россией. Я вижу, как здесь заинтересованы в развитии детского, профессионального спорта, и намерен помогать в этом. Это и есть моя работа, в этом я вижу свой вклад в развитие спорта, в развитие Башкирии. Спорт для детей должен быть бесплатным, как в СССР. Этого мы хотим добиться в Башкортостане, а в дальнейшем и во всей России.
— О чем мечтаете?
— Моя самая большая мечта — открыть как можно больше бесплатных спортивных школ для детей. Чтобы каждый ребенок, желающий заниматься спортом, будь то боевые искусства, плавание или хоккей, имел такую возможность. Спорт — это большая школа жизни. Спорт учит нас быть сильнее, учит бороться за свои мечты и идеалы и, несмотря ни на что, идти до конца.