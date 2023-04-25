В Уфе с начала года камеры видеонаблюдения помогли раскрыть более 150 преступлений

В настоящее время в Уфе к системе АПК «Безопасный город» подключено 2 555 камер видеонаблюдения. С начала 2023 года поступило 203 запроса из правоохранительных органов на предоставление видеоинформации, благодаря чему удалось раскрыть более 150 преступлений.

Фото №1 - В Уфе с начала года камеры видеонаблюдения помогли раскрыть более 150 преступлений

В столице республики также функционируют системы мониторинга и управления противопожарным состоянием социально значимых объектов экономики, управления транспортом на основе технологий ГЛОНАСС.

В целях информирования уфимцев, к городской автоматизированной системе центрального оповещения гражданской обороны подключены более 100 уличных электросирен, система перехвата каналов теле- и радиовещания, а также локальные системы оповещения в ряде городских объектов.

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