В Уфе с начала года камеры видеонаблюдения помогли раскрыть более 150 преступлений

В настоящее время в Уфе к системе АПК «Безопасный город» подключено 2 555 камер видеонаблюдения. С начала 2023 года поступило 203 запроса из правоохранительных органов на предоставление видеоинформации, благодаря чему удалось раскрыть более 150 преступлений.