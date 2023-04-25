Ушедший на СВО глава сельсовета Башкирии приехал в отпуск

Участником спецоперации на Украине стал бывший председатель сельсовета из Салаватского района. Мужчина ушел на передовую летом прошлого года, а сейчас он приехал в отпуск, передает газета «На земле Салавата».   

Фото №1 - Ушедший на СВО глава сельсовета Башкирии приехал в отпуск

По его словам, о своем выборе о ни разу не пожалел. Он отметил, что не смог спокойно переносить новости о том, как страдает население Донбасса.

«О своем выборе нисколько не жалею! Не мог я спокойно смотреть, как фашистская нечисть бесчинствует у наших границ, как страдает мирное население Донбасса, как убивают мирных жителей, в том числе и детей».

Боец из Салаватского района с позывным «Сельсовет»

Как рассказывает боец, он успел объехать почти все новые территории Российской Федерации: Запорожскую, Херсонскую области, Донецкую и Луганскую народные республики. На передовой приходится всегда быть начеку. Современные боевые действия ведутся с применением дронов, поэтому наши бойцы уже привыкли смотреть не под ноги, а на небо. Обеспечение солдат хорошее, все необходимое у них есть, в основном они ни в чем не нуждаются. На фронте очень помогает поддержка из дома, из родной республики.

«Нас согревают окопные свечи, сделанные руками наших женщин, и письма детей, которые бойцы читают от первой до последней строчки и получают большой заряд душевного тепла. В них самые добрые пожелания и бесконечная вера в наших бойцов, в их правое дело и нашу общую Победу».

Боец из Салаватского района с позывным «Сельсовет»
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