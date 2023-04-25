Ушедший на СВО глава сельсовета Башкирии приехал в отпуск

Участником спецоперации на Украине стал бывший председатель сельсовета из Салаватского района. Мужчина ушел на передовую летом прошлого года, а сейчас он приехал в отпуск, передает газета «На земле Салавата».
По его словам, о своем выборе о ни разу не пожалел. Он отметил, что не смог спокойно переносить новости о том, как страдает население Донбасса.
Как рассказывает боец, он успел объехать почти все новые территории Российской Федерации: Запорожскую, Херсонскую области, Донецкую и Луганскую народные республики. На передовой приходится всегда быть начеку. Современные боевые действия ведутся с применением дронов, поэтому наши бойцы уже привыкли смотреть не под ноги, а на небо. Обеспечение солдат хорошее, все необходимое у них есть, в основном они ни в чем не нуждаются. На фронте очень помогает поддержка из дома, из родной республики.