Число бюджетных мест в вузах Башкирии выросло до 13,5 тысяч

В Башкирии каждый год увеличивается число бюджетных мест в вузах республики. В 2023-2024 учебном году количество таких мест превышает 13,5 тысяч. Об этом в эфире БСТ сообщила заместитель министра образования и науки РБ Инесса Косолапова.

Фото №1 - Число бюджетных мест в вузах Башкирии выросло до 13,5 тысяч

Однако Косолапова отметила, что данная цифра будет увеличена к июню, так как будут разыграны дополнительные квоты.

В 2023-2024 учебном году общий объём установленных контрольных цифр приема в образовательных организациях высшего образования, действующих на территории Республики Башкортостан, составил 13 541 место. Но мы понимаем, что эта цифра, без дополнительной квоты, к началу июня у нас будут разыграны дополнительные места Минобрнауки РФ и мы сможем увидеть общую цифру на приемную кампанию текущего года.

Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан

Напомним, что в системе высшего образования Республики Башкортостан действует 8 государственных вузов, 6 филиалов российских государственных вузов, 2 негосударственных вуза и 2 филиала негосударственных вузов.

Ежегодно количество бюджетных мест увеличивается, Республика Башкортостан является одним из лидеров по количеству бюджетных мест среди субъектов Российской Федерации.

В 2023 году абитуриенты могут подать документы в 5 вузов на 5 специальностей. Также в 2023 году абитуриент должен указать свои приоритеты зачисления по различным условиям поступления, если он участвует в нескольких конкурсах:

в головной вуз и его филиалы;

на разные формы обучения (очная, очно-заочная, заочная);

на разные профили образовательных программ;

на бюджетные места и по договору.

Кроме того, вузами, действующими на территории Республики Башкортостан, реализуется комплекс мер по привлечению лучших выпускников школ на обучение вузы, действующих на территории региона. Так, с 2021 года участникам ЕГЭ, набравшим 100 баллов по результатам ЕГЭ и поступившим в вузы, являющиеся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, выплачивается ежегодная единовременная премия Главы Республики Башкортостан в размере 150 тысяч рублей.

Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан

Необходимая информация о правилах поступления, о сроках подачи документов, об особенностях приема в части дополнительных баллов, например, за участие в волонтерской деятельности, ГТО размещена на официальных сайтах вузов, куда планируют поступать абитуриенты.

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