Число бюджетных мест в вузах Башкирии выросло до 13,5 тысяч

В Башкирии каждый год увеличивается число бюджетных мест в вузах республики. В 2023-2024 учебном году количество таких мест превышает 13,5 тысяч. Об этом в эфире БСТ сообщила заместитель министра образования и науки РБ Инесса Косолапова.
Однако Косолапова отметила, что данная цифра будет увеличена к июню, так как будут разыграны дополнительные квоты.
Напомним, что в системе высшего образования Республики Башкортостан действует 8 государственных вузов, 6 филиалов российских государственных вузов, 2 негосударственных вуза и 2 филиала негосударственных вузов.
Ежегодно количество бюджетных мест увеличивается, Республика Башкортостан является одним из лидеров по количеству бюджетных мест среди субъектов Российской Федерации.
В 2023 году абитуриенты могут подать документы в 5 вузов на 5 специальностей. Также в 2023 году абитуриент должен указать свои приоритеты зачисления по различным условиям поступления, если он участвует в нескольких конкурсах:
в головной вуз и его филиалы;
на разные формы обучения (очная, очно-заочная, заочная);
на разные профили образовательных программ;
на бюджетные места и по договору.
Необходимая информация о правилах поступления, о сроках подачи документов, об особенностях приема в части дополнительных баллов, например, за участие в волонтерской деятельности, ГТО размещена на официальных сайтах вузов, куда планируют поступать абитуриенты.