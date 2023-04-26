Число бюджетных мест в вузах Башкирии выросло до 13,5 тысяч

В 2023-2024 учебном году общий объём установленных контрольных цифр приема в образовательных организациях высшего образования, действующих на территории Республики Башкортостан, составил 13 541 место. Но мы понимаем, что эта цифра, без дополнительной квоты, к началу июня у нас будут разыграны дополнительные места Минобрнауки РФ и мы сможем увидеть общую цифру на приемную кампанию текущего года.

Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан