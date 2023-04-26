В Башкирии в детских лагерях сохранятся ковид-ограничения

В 2023 году в лагерях сохранятся некоторые ковид-ограничения. Так, остаются в силе тесты на коронавирус и другие инфекционные заболевания, которые все сотрудники учреждения должны сдать перед началом летних смен. В лагерях поддерживаются постоянный санитарный режим и очистка воздуха, еженедельно проводятся генуборки.