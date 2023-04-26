Ветеран из Благовещенского района поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне

Единственный на сегодняшний день ветеран Великой Отечественной войны Благовещенского района Фарит Гареев отметит в этом году свое 96-летие. День Победы в 45-м воздушный стрелок встретил на острове Сахалин, в этот же день ненадолго попал на гауптвахту. До сих пор он в подробностях помнит событие, ставшее самым долгожданным для всего советского народа.

Фариту Гарееву через два месяца исполнится 96 лет. Активный для своих лет, всегда держит спину прямо. В походке – военная выправка. Единственный живой участник Великой Отечественной войны Благовещенского района, военную службу он начал 17-летним юношей. В 44-м году был призван в ряды Красной армии. После учебы в Грозненском военном авиационном училище Фарит Гареев получил специальность летчика-штурмовика.

Я на мощных самолетах летал. Они низко летали. Пропеллером даже траву подбрасывали. Фарит Гареев, ветеран Великой Отечественной войны

Низколетящие самолеты были тогда спасением – враг не видел близко пролетающую технику. В составе военной части Фарит Гареев участвовал в разгроме фашисткой Германии, после был направлен на Восток. Принял бои, освобождая территорию Маньчжурии. Награжден орденом Отечественной войны I степени. Службу Фарит Гареев продолжил и после окончания войны. Вплоть до 1955 года.

Я радостно служил в рядах Советской армии. И многие радостно служили. Фарит Гареев, ветеран Великой Отечественной войны

Воздушный стрелок совершил 44 военных прыжка. День Победы Фарит Гареев помнит хорошо. Он встретил его на острове Сахалин. Радость переполняла молодого бойца, о капитуляции Германии он услышал по радио.

От радости с пушки пулял. На гаптвахту попал. Фарит Гареев, ветеран Великой Отечественной войны

Военная дисциплинированность помогла ветерану занять руководящие посты в мирное время. Много лет он руководил маслозаводом в Благовещенске. По инициативе Фарита Гареева в Благовещенске возведена мечеть Аль-Фатиха. До сих пор он самостоятельно ведет хозяйство. Но в окружении у него очень много тех, кто всегда готов прийти на помощь.

Хорошо отметим его 96-летие 1 июля. Я верю. Гайнислам Валеев, волонтёр