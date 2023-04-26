Ветеран из Благовещенского района поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне

Единственный на сегодняшний день ветеран Великой Отечественной войны Благовещенского района Фарит Гареев отметит в этом году свое 96-летие. День Победы в 45-м воздушный стрелок встретил на острове Сахалин, в этот же день ненадолго попал на гауптвахту. До сих пор он в подробностях помнит событие, ставшее самым долгожданным для всего советского народа.
Фариту Гарееву через два месяца исполнится 96 лет. Активный для своих лет, всегда держит спину прямо. В походке – военная выправка. Единственный живой участник Великой Отечественной войны Благовещенского района, военную службу он начал 17-летним юношей. В 44-м году был призван в ряды Красной армии. После учебы в Грозненском военном авиационном училище Фарит Гареев получил специальность летчика-штурмовика.
Низколетящие самолеты были тогда спасением – враг не видел близко пролетающую технику. В составе военной части Фарит Гареев участвовал в разгроме фашисткой Германии, после был направлен на Восток. Принял бои, освобождая территорию Маньчжурии. Награжден орденом Отечественной войны I степени. Службу Фарит Гареев продолжил и после окончания войны. Вплоть до 1955 года.
Воздушный стрелок совершил 44 военных прыжка. День Победы Фарит Гареев помнит хорошо. Он встретил его на острове Сахалин. Радость переполняла молодого бойца, о капитуляции Германии он услышал по радио.
Военная дисциплинированность помогла ветерану занять руководящие посты в мирное время. Много лет он руководил маслозаводом в Благовещенске. По инициативе Фарита Гареева в Благовещенске возведена мечеть Аль-Фатиха. До сих пор он самостоятельно ведет хозяйство. Но в окружении у него очень много тех, кто всегда готов прийти на помощь.
Последний герой района ждет празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Однофамилец именитого советского летчика Фарит Гареев и в этот день будет на высоте: парад во дворе сделают для него лично, а он займет лучшее зрительское место на балконе.