Проект БСТ «Это моя профессия» победил в федеральном конкурсе

Передачу телеканала БСТ признали лучшим материалом об образовательных программах и популяризации профессий в сфере строительства и Жилищно-rоммунального хозяйства. В Москве подвели итоги конкурса СМИ «Созидание и развитие».
В этом году было подано более 300 заявок из 39 регионов страны. Участники – федеральные, региональные, муниципальные средства массовой информации и журналисты, освещающие работу строительного комплекса и ЖКХ. По традиции общественным советом при Минстрое России учреждены два специальных приза в номинации «Лучший материал об образовательных программах и популяризации специальностей в сфере строительства и ЖКХ».
Одной из победительниц стала Алия Тагирова из Башкортостана – автор тележурнала «Это моя профессия». Новый проект о рабочих профессиях она запустила летом прошлого года. Программа стала альманахом системы среднего профобразования в республике.