Проект БСТ «Это моя профессия» победил в федеральном конкурсе

Передачу телеканала БСТ признали лучшим материалом об образовательных программах и популяризации профессий в сфере строительства и Жилищно-rоммунального хозяйства. В Москве подвели итоги конкурса СМИ «Созидание и развитие».

В этом году было подано более 300 заявок из 39 регионов страны. Участники – федеральные, региональные, муниципальные средства массовой информации и журналисты, освещающие работу строительного комплекса и ЖКХ. По традиции общественным советом при Минстрое России учреждены два специальных приза в номинации «Лучший материал об образовательных программах и популяризации специальностей в сфере строительства и ЖКХ».