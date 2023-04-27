В Башкирии осудили заместителя главбуха за дачу взятки в особо крупном размере

Приговором Уфимского районного суда от 25.04.2019 она же признана виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ и ей назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, с обязанием возместить санаторию причиненный ущерб.