В Башкирии осудили заместителя главбуха за дачу взятки в особо крупном размере

Суд вынес приговор бывшему заместителю главбуха санатория за покушение на дачу взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Чишминского района.
В 2018 году в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту хищения 9 млн рублей. Желая избежать уголовной ответственности, она передала своему адвокату 1,2 млн рублей для сотрудников правоохранительных и судебных органов.
Денежные средства адвокат потратила на личные нужды. Свою вину подсудимая не признала.
Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки. Женщина взята под сражу в зале суда.
Приговором Уфимского районного суда от 25.04.2019 она же признана виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ и ей назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, с обязанием возместить санаторию причиненный ущерб.
Уголовное дело в отношении адвоката находится на рассмотрении в Набережночелнинском городском суде Республики Татарстан.