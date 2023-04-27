В Башкирии осудили заместителя главбуха за дачу взятки в особо крупном размере

Суд вынес приговор бывшему заместителю главбуха санатория за покушение на дачу взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Чишминского района.

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В 2018 году в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту хищения 9 млн рублей. Желая избежать уголовной ответственности, она передала своему адвокату 1,2 млн рублей для сотрудников правоохранительных и судебных органов.

Денежные средства адвокат потратила на личные нужды. Свою вину подсудимая не признала.

Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки. Женщина взята под сражу в зале суда.

Приговором Уфимского районного суда от 25.04.2019 она же признана виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ и ей назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, с обязанием возместить санаторию причиненный ущерб.

Уголовное дело в отношении адвоката находится на рассмотрении в Набережночелнинском городском суде Республики Татарстан.

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