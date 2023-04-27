В рамках книжной ярмарки «Китап-Байрам» в Уфе состоится конкурс театрального искусства

Межрегиональный фестиваль жанров театрального искусства «Отражение» пройдет в рамках международной книжной ярмарки «Китап-Байрам». Об этом сообщает региональный Минкульт.
В фестивале примут участие любительские труппы и независимые театральные коллективы. За победу же конкурсанты будут бороться в двух категориях.
Заявки на участие принимаются до 9 мая 2023 года по ссылке https://rcntrb.com/ru/questionnaires/7496-respublikanskij-festival-konkurs-estradnykh-zhanrov-teatralnogo-iskusstva-otrazhenie
Просмотр видеозаявок пройдёт в заочной форме 11-12 мая 2023 года. После отборочного тура финал фестиваля-конкурса в форме очного просмотра пройдет 28 мая на сценической площадке перед БГПУ им М. Акмуллы
Все видеозаявки будут находиться в открытом доступе в официальной группе ВК «Фестиваль-конкурс "Отражение" https://vk.com/estradaotrazhenie
Справка по телефонам: 8(347)272-36-50, 8(347) 273-50-51.