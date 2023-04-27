Жители Башкирии 5 мая смогут наблюдать полутеневое лунное затмение

«У нас не будет видно начала затмения. Луна начнет погружаться в земную полутень 5 мая в 20.14 по уфимскому времени, но в этот момент Луна у нас будет под горизонтом. Луна взойдет в Уфе в 20.51, когда она уже будет идти сквозь земную полутень. В 22.23 наступит максимум затмения — Луна почти полностью погрузится в полутень Земли. В это время Луна будет видна на юго-востоке очень низко над горизонтом — на высоте 9° в созвездии Весов. Закончится затмение 6 мая в 00.31. Общая продолжительность затмения составит 4 часа 18 минут»

пресс-служба Уфимского планетария