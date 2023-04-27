Жители Башкирии 5 мая смогут наблюдать полутеневое лунное затмение

Полутеневое лунное затмение смогут увидеть жители Башкирии. Об этом сообщают работники уфимского планетария. По их словам, космическое явление предстанет перед взором жителей республики 5 мая, однако видно его будет неполностью.
Специалисты отмечают, что это будет самое «глубокое» полутеневое затмение до 2042 года. Луна почти полностью погрузится в земную полутень, то есть 0.964 часть диаметра Луны будет покрыто земной полутенью во время максимума затмения.
Следует учесть, что полутеневые затмения не так эффектны, как теневые, когда Луна проходит сквозь тень Земли, приобретая зловеще красноватую окраску, а порой становясь почти невидимой. Во время полутеневого затмения ничего особенного не произойдет и уменьшение яркости Луны едва ли будет заметно.
Следующее такое затмение можно будет наблюдать уже только поздней осенью, 29 октября, заключили специалисты.