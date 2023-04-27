4 мая жители Уфы пробегут эстафету Победы

4 мая в уфимском парке Победы пройдет 74-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Мероприятие ежегодно собирает свыше 2 тысяч любителей бега. Самым массовым по традиции станет «Забег Мира», в котором участвуют ветераны спорта и легкоатлеты-любители.

Фото №1 - 4 мая жители Уфы пробегут эстафету Победы

Команды для участия на эстафете формируются на базе учреждений или предприятий. Каждая эстафета (в этом году их будет 5) состоит из 8 этапов, их протяженность варьируется от 250 до 500 метров.

Торжественная церемония состоится в 11:00. После ее завершения почетные гости, ветераны войны, спорта и труда, возложат к Вечному огню цветы.

Первые участники вступят в борьбе за место на пьедестале в 12:00. В 12:40 состоится «Забег Мира».

Победители будут награждены медалями, кубками и дипломами управления по физкультуре и спорту администрации Уфы и призами от «Молодежной газеты».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и участников мероприятия будет введено временное частичное перекрытие движения транспорта 4 мая с 9 часов до 14.30 по улицам:

— Комарова (от ул. М. Пинского до ул. Конституции);

— М. Пинского (от ул. Комарова до ул. Кольцевой);

— Кольцевой (нечетная сторона от ул. М. Пинского до ул. Первомайской);

— Первомайской (от ул. Кольцевой до ул. Комарова);

— проезда вдоль парка Победы (от ул. Западной до ул. Комарова).

Фото: Мэрия Уфы.

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