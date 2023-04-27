4 мая жители Уфы пробегут эстафету Победы

4 мая в уфимском парке Победы пройдет 74-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Мероприятие ежегодно собирает свыше 2 тысяч любителей бега. Самым массовым по традиции станет «Забег Мира», в котором участвуют ветераны спорта и легкоатлеты-любители.
Команды для участия на эстафете формируются на базе учреждений или предприятий. Каждая эстафета (в этом году их будет 5) состоит из 8 этапов, их протяженность варьируется от 250 до 500 метров.
Торжественная церемония состоится в 11:00. После ее завершения почетные гости, ветераны войны, спорта и труда, возложат к Вечному огню цветы.
Первые участники вступят в борьбе за место на пьедестале в 12:00. В 12:40 состоится «Забег Мира».
Победители будут награждены медалями, кубками и дипломами управления по физкультуре и спорту администрации Уфы и призами от «Молодежной газеты».
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и участников мероприятия будет введено временное частичное перекрытие движения транспорта 4 мая с 9 часов до 14.30 по улицам:
— Комарова (от ул. М. Пинского до ул. Конституции);
— М. Пинского (от ул. Комарова до ул. Кольцевой);
— Кольцевой (нечетная сторона от ул. М. Пинского до ул. Первомайской);
— Первомайской (от ул. Кольцевой до ул. Комарова);
— проезда вдоль парка Победы (от ул. Западной до ул. Комарова).
Фото: Мэрия Уфы.