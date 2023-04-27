С начала года в Башкирии отремонтировали свыше 26 тысяч дорожных ям
С начала года на дорогах Башкортостана оцифровано и занесено в СКПДИ около 32,8 тысячи ям, из которых 26,2 тысячи уже устранены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
За прошедшие выходные в республике на региональных и межмуниципальных дорогах отремонтировано 895 ям. На этих дорогах оцифровано и занесено в СКПДИ 1011 дефекта.
Александр Клебанов, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ
В минтрансе отметили, что работы по ямочному ремонту ведутся круглосуточно.
Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, дороги являются очень чувствительной темой для жителей республики.
Мы стремимся к тому, чтобы знать о каждой яме на дорогах. Для этого с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) оцифровывается каждый дефект, а в систему загружаются фото до и после ремонта. Это позволяет грамотно планировать работу по устранению дефектов и следить за ее выполнением.