С начала года в Башкирии отремонтировали свыше 26 тысяч дорожных ям

Мы стремимся к тому, чтобы знать о каждой яме на дорогах. Для этого с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) оцифровывается каждый дефект, а в систему загружаются фото до и после ремонта. Это позволяет грамотно планировать работу по устранению дефектов и следить за ее выполнением.

Радий Хабиров, Глава Башкирии