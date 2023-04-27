В Уфе наградили победителей медиафестиваля « Молодо – не зелено»

В Уфе наградили победителей VII Открытого городского медиафестиваля « Молодо – не зелено». Участниками были отдельные авторы и творческие коллективы школ, воспитанники учреждений дополнительного образования и детских дошкольных заведений.
Медиафестиваль помогает развивать творческие способности, а также повышает интерес к истории и будущему родного города.
Победителей определили в семи номинациях: «Авторская фотография», «Публицистика», «Радиожурналистика», «Видеосюжет», «Мультипликационный фильм», «Документальный фильм», «Видеоблог».