В парке Уфы построят многоуровневую парковку

В башкирской столице построят новую парковку в парке "Нефтехимиков". В настоящее время парк находится на реконструкции. Парковка сможет вместить в себя 800 автомобилей.

План по строительству парковки указан в постановлении мэра Уфы Ратмира Мавлиева о планировке территории между улицами Победы, Калинина, Невского, Первомайской, Архитектурной. Известно, что в планах строительство многоуровневой парковки.