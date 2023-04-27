Аграрии Башкирии посеяли полмиллиона гектаров яровых культур

Аграрии Башкортостана посеяли уже полмиллиона гектаров яровых культур, что составляет почти 27% всего объема. Площадь сева в этом году в Башкортостане превысит 2 миллиона гектаров. В республике могут повторить прошлогодний рекорд в пятимиллионный урожай. Однако важно еще и научиться его уберечь. Для этого в некоторых районах строят хранилища и склады. Как идет посевная и решаются вопросы, в том числе с засушливой весной в Кармаскалинском, Аургазинском, Давлекановском и Буздякском районах, ознакомился министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.

Уплотнение ложи создает хороший контакт семян с почвой, говорят агрономы смешанного хозяйства «Артемида». Легко поступает вода, питательные вещества и кислород. Еще при севе зерновых используют жидкое удобрение.

Важно и сохранить зерно. Для этого в хозяйстве дополнительно строят два ангара-склада на 7,5 тысячи тонн.

А это уже животноводческий комплекс молочного направления в Аургазинском районе. У фермы – свой селекционно-семеноводческий центр, который в силах обеспечить и предприятия по соседству. Усилит хозяйство и семенной завод.

Застать на месте главу Буздякского агрокомплекса практически невозможно. Ее энергия, знания, опыт нужны в поле. Вот уже более 25 лет здесь решают задачу улучшения продуктивности земель. На предприятии реализуется проект по созданию оросительной системы. Она включает в себя насосную станцию, дождевальные установки, трансформаторную подстанцию. Кроме того, внедрили новую культуру – техническую коноплю на пищевые и промышленные цели.

В Давлекановском районе рассказали, как идет строительство комплекса по приемке, сушке и подработке зерна, производству семян.

Многие сельхозпредприятия в этом году столкнулись с нехваткой мощностей для хранения культур. Запас зерна в республике составил 1,5 млн тонн, чтобы сберечь урожай и начали строить добротные зернохранилища.