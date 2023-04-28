В Уфе расписание автобусов обновили с учетом мнения пассажиров

Маршрут № 43 «Северный автовокзал – Новые Черкассы» будет отправляться ежедневно и следовать через Колхозный рынок. Предусмотрено 9 рейсов в день: первый автобус отправится от Северного автовокзала в 06:00, последний – в 20:19. Время обратного отправления – с 06:47 до 21:06.