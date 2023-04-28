В Уфе расписание автобусов обновили с учетом мнения пассажиров

В Уфе обновили расписание некоторых автобусов с учетом мнения пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба «Башавтотранса».
Так, изменилось движение автобусов №43 и 111. Они следуют из Черниковки в населенный пункт Новые Черкасы.
Маршрут № 43 «Северный автовокзал – Новые Черкассы» будет отправляться ежедневно и следовать через Колхозный рынок. Предусмотрено 9 рейсов в день: первый автобус отправится от Северного автовокзала в 06:00, последний – в 20:19. Время обратного отправления – с 06:47 до 21:06.
Автобус №111 будет отправляться от Колхозного рынка с 07:00 до 21:00 ежедневно. Всего предусмотрен 21 рейс. Маршрут проследует через Новые Черкассы, Черкассы, Вотикеево, Чуварез, до Покровки (Уфимский район).