Башкирия может столкнуться с засухой и маловодьем в конце весны

Весенний паводок 2023 года был одним из самых низких за всю историю наблюдений. Вода в реке Белой в районе Уфы поднялась до уровня всего в 302 сантиметра над нулем поста. В прошлом году её максимальный подъем составил 460 сантиметров, в 2021-м – 637 см.