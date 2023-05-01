Жительница Башкирии рассказала о ЧП, которое произошло с ее дочкой

Жительница Туймазов рассказала на странице Главы РБ Радия Хабирова в соцсетях об инциденте, где ее дочь получила травму во время катания на горке. Оказалось, девочка зацепилась за ржавый гвоздь, торчащий из конструкции.

Фото №1 - Жительница Башкирии рассказала о ЧП, которое произошло с ее дочкой

Мой ребенок, катаясь на горке, коленкой зацепилась о торчащий гвоздь! Куда смотрит ЖЭУ? Эта площадка непригодная! Там можно стать калекой.

жительница Туймазов

По предоставленной информации, местные жители раньше уже обращались из-за качества детских площадок, но реакции пока не последовало. Кроме того, в последний раз в горку забили ржавые гвозди.

Сотрудник администрации Туймазов отреагировала на сообщение, задав вопрос, в каком конкретно дворе находится конструкция. Пока что дополнительных комментариев не последовало.

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