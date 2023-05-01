Жительница Башкирии рассказала о ЧП, которое произошло с ее дочкой

Жительница Туймазов рассказала на странице Главы РБ Радия Хабирова в соцсетях об инциденте, где ее дочь получила травму во время катания на горке. Оказалось, девочка зацепилась за ржавый гвоздь, торчащий из конструкции.
По предоставленной информации, местные жители раньше уже обращались из-за качества детских площадок, но реакции пока не последовало. Кроме того, в последний раз в горку забили ржавые гвозди.
Сотрудник администрации Туймазов отреагировала на сообщение, задав вопрос, в каком конкретно дворе находится конструкция. Пока что дополнительных комментариев не последовало.