В Башкирии пять сотрудников администрации района отправились добровольцами в зону СВО

Пять сотрудников администрации Дуванского района Башкирии отправились добровольцами в зону СВО. Мужчины подписали контракт и пообещали вернуться домой с победой. 

Фото №1 - В Башкирии пять сотрудников администрации района отправились добровольцами в зону СВО

По информации главы района Фаиля Мухамадеева, все добровольцы работали в администрации много лет и некоторые занимали руководящие должности. После командировки в зону СВО мужчины решили добровольно отправиться туда, когда увидели как служат военные. Провожали мужчин их родные и близкие. 

Напомним, в Башкирии действует единая справочная для поступления на контрактную службу: номер 117. Кроме того, можно обратиться в ситуационный центр 122 или +7 (347) 218-19-19, ближайший офис МФЦ «Мои документы» или пункт отбора Военного комиссариата по адресу: РБ Уфа, ул. Революционная,156 +7 (347) 248-29-31.   

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