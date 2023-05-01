В Башкирии пять сотрудников администрации района отправились добровольцами в зону СВО

Пять сотрудников администрации Дуванского района Башкирии отправились добровольцами в зону СВО. Мужчины подписали контракт и пообещали вернуться домой с победой.
По информации главы района Фаиля Мухамадеева, все добровольцы работали в администрации много лет и некоторые занимали руководящие должности. После командировки в зону СВО мужчины решили добровольно отправиться туда, когда увидели как служат военные. Провожали мужчин их родные и близкие.
Напомним, в Башкирии действует единая справочная для поступления на контрактную службу: номер 117. Кроме того, можно обратиться в ситуационный центр 122 или +7 (347) 218-19-19, ближайший офис МФЦ «Мои документы» или пункт отбора Военного комиссариата по адресу: РБ Уфа, ул. Революционная,156 +7 (347) 248-29-31.