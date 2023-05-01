В Башкирии пять сотрудников администрации района отправились добровольцами в зону СВО

Пять сотрудников администрации Дуванского района Башкирии отправились добровольцами в зону СВО. Мужчины подписали контракт и пообещали вернуться домой с победой.

По информации главы района Фаиля Мухамадеева, все добровольцы работали в администрации много лет и некоторые занимали руководящие должности. После командировки в зону СВО мужчины решили добровольно отправиться туда, когда увидели как служат военные. Провожали мужчин их родные и близкие.