Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей в Праздником весны и труда

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей с Праздником весны и труда. 1 мая руководитель республики возложил цветы к стеле «Уфа – город трудовой доблести», открытие которой прошло в сентябре прошлого года в Кировском районе башкирской столицы.

В церемонии возложения цветов к монументу приняли участие члены Правительства Башкортостана, депутаты Государственного Собрания – Курултая республики, представители министерств и ведомств, общественные деятели. На торжественной церемонии Глава республики также вручил медали «За трудовую доблесть».

«Новая площадь у стелы становится местом, куда приходят ветераны, школьники, семьи. Для нас большая честь, что Уфа – один из немногих городов нашей Российской Федерации, которые обладают статусом города трудовой доблести. И сегодня мы вручаем здесь нашим труженикам государственные награды – медали «За трудовую доблесть».

При общении с журналистами Радий Хабиров рассказал про богатства республики и большой вклад жителей в развитие Башкирии. По словам Главы региона, добросовестный и честный труд - залог успеха в развитии экономики не только Башкирии, но и всего государства, так как любая работа важна и ценится.