В Башкирии направят 17 млн рублей на популяризацию здорового питания

В Башкирии планируют направить 17 млн рублей на популяризацию здорового питания в регионе. Особенно идея здорового питания будет направлена на школы, детские сады, лагеря и другие учреждения.

Новую программу планируется запустить уже в следующем году и продлить до 2030 года. Эффективность популяризации будет оцениваться по таким критериям: доля продуктов, обогащенных витаминами и минералами в общем рационе, количество граждан, которые получают горячее питание в социальных учреждениях.