Подводная лодка «Уфа» совершила погружение на 190 метров в Балтийском море

Подводная лодка, которую назвали именем башкирской столицы, погрузилась в воды Балтийского моря на 190 метров. Новостью поделился в своих социальных сетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Известно также, что экипаж отрабатывал управление подлодкой на больших глубинах. Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале рассказал о событии и пожелал экипажу легкой и безопасной службы.