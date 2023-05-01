В Башкирии сев яровых культур завершили почти на треть

В Чекмагушевском районе уже перешагнули экватор. Работы активно идут на полях и днем, и ночью. В этом году аграрии пересмотрели выбор культур, которые собираются сеять.

Так зерно знаний Азат Гайсин сеет в своем сыне с расчетом, что через десяток лет оно даст свои плоды и Камиль продолжит аграрную династию, в которой уже дедушка и дяди. На хороший урожай главный агроном СПК «Заря» надеется и на полях. Посевная стартовала в этом году раньше. Посев ранних зерновых в хозяйстве заканчивают. Остаются технические культуры. Именно на них в этом году решили сделать упор.

Переходящий остаток зерна рекордного урожая 2022-го в республике – почти 1,5 млн тонн, при этом качество лучше, чем в предыдущие годы. Хранилища позволяют пока сохранить продукцию, оставив до повышения цен.

Чекмагушевский район перешел экватор посева яровых. План в этом году – более 60 тысяч гектаров. Погода аграриев пока радует и позволяет работать в две смены. Лучший симбиоз на поле – это качественная техника и опытный работник. С техникой Александр работает с 16 лет.