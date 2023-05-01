Из Уфы в зону спецоперации после отпуска отправилась очередная группа бойцов

Сегодня утром очередная группа башкирских военнослужащих после отпуска отправилась в зону спецоперации. Точкой сбора стала площадка перед «Уфа-Ареной». На ней собрались десятки мобилизованных, которые прибыли в республику на отдых две недели назад.

Напутственные слова бойцам сказал вице-премьер правительства Ирек Сагитов, который пообещал помогать не только непосредственно участникам СВО на передовой, но и их семьям. Он отметил, что сегодня тысячи жителей Башкортостана с честью выполняют свой воинский долг в ходе спецоперации.