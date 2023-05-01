В Уфе стартовал автопробег в честь Дня солидарности трудящихся

Сегодня стартовал республиканский автопробег из Дома профсоюзов. Масштабную акцию посвятили празднику весны и труда – Дню солидарности трудящихся. Колонна прошла по главным улицам Уфы. После церемонии возложения цветов у стелы «Город трудовой доблести» автоколонна направилась в Нефтекамск.

Автоколонна с профсоюзной атрибутикой и лозунгами готовится к отправке. Им предстоит проехать порядка 1400 км по дорогам Башкортостана. Но первым делом кортеж посетит стелу «Город трудовой доблести». Профактивисты направились в путь по главным улицам Уфы и остановились у стелы, чтобы возложить цветы в честь тружеников. В церемонии принял участие и глава республики Радий Хабиров. Он пожелал доброго пути путешественникам масштабной акции.

После возложения колонна выдвинулась в Нефтекамск. В сквере Победы участники пробега совместно с представителями администрации и трудовых коллективов предприятий провели митинг и возложили цветы к Вечному огню, а также раздали георгиевские ленточки.