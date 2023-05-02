Между Уфой и Иглино будет курсировать новый автобусный маршрут

В скором времени в Башкирии могут запустить новый автобус "Уфа - Иглино". Об этом сообщили в ЦУР РБ.

Жители микрорайона Ново-Иглино обращались с просьбами организовать транспорт. Со слов граждан, им приходится идти до ближайшей остановки несколько километров.

Маршрут будет ездить от улицы Генерала Жадова села Иглино, курсируя через детский сад № 9, магазин «Матрешка», школу № 5, спорткомплекс, поликлинику, автостанцию, ТСК, сады «Журавушка» и т. д. Конечным пунктом станет ТЦ «Башкирия» в столице региона.