В нескольких районах Уфы 3 и 4 мая отключат холодную воду

В связи с проведением плановых ремонтных работ на этой неделе в трех районах Уфы запланированы отключения холодной воды. Об этом сообщается на сайте ГУП «Уфаводоканал».
3 мая с 10.30 до 20.30 будет отключена водопроводная линия по ул. Парковой № 10. На этот период без водоснабжения останутся жилые дома и административные здания по ул. Шафиева, 8/1, 8/2, 18/3, по ул. Парковой, 8/1, 18а, ул. Р. Зорге № 47/2.
4 мая с 10.00 до 20.00 будет отключена холодная вода в домах по ул. Генерала Горбатова, 2/3, 7/4. С 10.30 4 мая до 9.30 5 мая без воды останутся дома и учреждения по ул. Братьев Кадомцевых, 8а, 10а, 12/2, 12/3, 14, 16, а также по проспекту Октября, 23, 23/4, 23/5, 27, 31, 33/2.