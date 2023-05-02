В Уфе мужчина попробовал искупаться в реке, заплыв прервала полиция

В Башкирии наступили теплые дни, многие жители республики вышли отдыхать к водоемам. Вода еще не прогрелась, но некоторые, рискуя здоровьем, пытаются искупаться. Об одном из таких случаев сообщает республиканский госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

Вчера, первого мая, в микрорайоне Сипайлово в Уфе мужчина решил искупаться в реке и поплыл вниз по течению. Полицейские обнаружили его на другом берегу и транспортировали обратно.