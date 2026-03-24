В Уфе прошел суточный заплыв моржей

В уфимском парке имени Якутова прошел суточный заплыв моржей. Это мероприятие состоялось в 11-й раз. Более 200 участников в течение 24 часов сменяли друг друга в проруби. Дистанцию пловцы выбирали сами, исходя из своей физической подготовки. Среди участников заплыва были и опытные моржи, и новички.
Любители зимнего плавания объединились в сообщество «Белые куницы». Сейчас это самый крупный клуб моржей в России. В этот раз участники заплыва преодолели 66 тысяч километров.
На озере Солдатском собрались 12 команд, каждая проплыла по четыре раза в течение суток. Этот заплыв не соревнования, а памятная акция, посвященная ветеранам спецоперации и 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.