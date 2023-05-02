На дорогах Башкирии с начала года задержали 3 695 пьяных водителей

С начала 2023 года на дорогах Башкортостана задержали 3 695 пьяных водителей, из которых 54 оказались за рулем в нетрезвом виде повторно. Об этом рассказал начальник ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.
За 4 месяца текущего года по вине нетрезвых водителей произошло 54 ДТП, в результате которых пострадали 69 человек и 10 погибли.
Госавтоинспекция Башкирии призывает жителей республики сообщать о фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами, находящимися в состоянии опьянения, игнорирующими правила поведения на проезжей части. Это можно сделать, позвонив на круглосуточный телефон горячей линии: 8(347) 279-32-92, короткий номер 128.