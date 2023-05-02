В Уфе причалили три круизных теплохода

Три теплохода «Башкортостан», «Мустай Карим» и «Александр Пушкин» прибыли в Уфу. Информацию передали в пресс-службе республиканского Минтранса.
По данным администрации города, с 2 по 14 мая в Уфу прибудут свыше десятка судов. 3 мая столица Башкирии встретит лайнеры «Маленький принц», «Н.А.Некрасов» и «Александр Бенуа».
Круизный теплоход «Мустай Карим» пробудет в городе 2 и 3 мая. Судно может путешествовать по рекам, каналам европейской части России, Онеге, Ладоге, Азовскому, Каспийскому и Черному морям.