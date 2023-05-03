В Башкирии председатель союза ветеранов подписал контракт и уехал на СВО с товарищами

Как мы рассказывали ранее, в Башкирии открылись пункты отбора на военную службу по контракту в 12 офисах МФЦ. Там можно получить ответы на возникающие вопросы, пройти тестирование на социально-психологическое изучение, заполнить анкету кандидата. Мобильные пункты приема заявок также работают во всех городах и районах республики. Единая справочная поступлению на контрактную службу - 117. Также можно обращаться в ситуационный центр 122 или +7 (347) 218-19-19.