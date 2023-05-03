В Уфе педагоги попросили родителей перейти на другую платформу вместо WhatsApp

В башкирской столице педагоги обратились к родителям с просьбой установить приложение «Сферум», которое заменит мессенджер WhatsApp (мессенджер принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Сообщается также, что чаты в мессенджере будут удалены в ближайшее время.

Предварительно известно, что федеральное министерство просвещения начало постепенный переход участников образовательного процесса в похожую на WhatsApp мессенджер — «Сферум», где должны пройти регистрацию учителя и родители учеников.