В Башкирии пункты отбора на военную службу по контракту открылись в 12 офисах МФЦ

Пункты отбора на военную службу по контракту открылись в офисах МФЦ Башкортостана. Теперь любой желающий может узнать всю интересующую информацию и оставить заявку непосредственно у сотрудника военкомата. Кроме того, здесь же у врача можно будет пройти первичный медосмотр.

Офис МФЦ фактически заменяет 180 кабинетов различных госучреждений. В режиме одного окна предоставляют более 2,5 тысяч услуг. Суточная проходимость через многофункциональный центр республики – около 10 тысяч человек. Поэтому вполне логично, что именно здесь и решили организовать новые пункты отбора на военную службу.

Вместе с сотрудником военкомата в отдельном кабинете сидит и врач. Он также проконсультирует кандидата, расскажет об особенностях прохождения медкомиссии. Помимо консультаций, в офисах раздают информационные буклеты. Спрос, как говорят сотрудники, огромный. Люди активно разбирают листовки. Потенциальных кандидатов, как правило, интересуют преимущества службы в вооруженных силах.

Список льгот внушительный. Например, возможность быстро приобрести жилье по специальной программе от Минобороны, право на льготную пенсию, бюджетные места для детей в вузах, а также бесплатный отдых в летних лагерях. И это далеко не полный перечень.