Телеканал БСТ и Минтруд Башкирии организовали благотворительный концерт

Наши коллеги из утренней программы «Салям» организовали вместе с Минтрудом республики благотворительный концерт. Мероприятие устроили для постояльцев Улу-Телякского психоневрологического интерната, который находится в Иглинском районе. Главной звездой стала народная артистка Башкортостана Альфия Юлчурина.

Здание Улу-Телякского психоневрологического интерната построено в далёком 1953 году. Уже 70 лет здесь помогают людям, нуждающимся в лечении, заботе, социальной реабилитации и трудоустройстве.

Большинство жителей интерната недееспособны. Для них и всех остальных пациентов учреждения телеканал БСТ совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты организовал благотворительную акцию, в которой приняли участие артисты Башкирской государственной филармонии.