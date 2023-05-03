Телеканал БСТ и Минтруд Башкирии организовали благотворительный концерт

Наши коллеги из утренней программы «Салям» организовали вместе с Минтрудом республики благотворительный концерт. Мероприятие устроили для постояльцев Улу-Телякского психоневрологического интерната, который находится в Иглинском районе. Главной звездой стала народная артистка Башкортостана Альфия Юлчурина.
Здание Улу-Телякского психоневрологического интерната построено в далёком 1953 году. Уже 70 лет здесь помогают людям, нуждающимся в лечении, заботе, социальной реабилитации и трудоустройстве.
Большинство жителей интерната недееспособны. Для них и всех остальных пациентов учреждения телеканал БСТ совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты организовал благотворительную акцию, в которой приняли участие артисты Башкирской государственной филармонии.
Не обошлось без подарков и совместного чаепития с пирогами от партнеров акции. Организаторы надеются, что жители интерната надолго запомнят этот праздник.