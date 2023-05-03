В Уфе львенка, привезенного из Чечни в плачевном состоянии, передали специалистам

Львёнка, который уже стал звездой уфимских пабликов, владельцы передали в зоопарк. Симбу привезли в Уфу из города Грозного. Там животное находилось в ужасном состоянии. Кроха была истощена и травмирована. В Башкортостане львицу начали выхаживать, но по неопытности новые владельцы допустили ряд ошибок, в их числе – незаконный выгул дикого животного. Симбу решили передать в руки специалистов.

Эту маленькую, громко мяукающую львицу вряд ли можно назвать царицей зверей, скорее, она оказалась заложницей людей. На видео – выгул экзотического животного прямо во дворе жилого дома. В многоэтажке находится ветеринарная клиника, сотрудники и вывели львёнка на улицу.

Видео привлекло внимание общественности. После львёнка замечали на прогулке в парке, снимали, как животное везут на заднем сиденье автомобиля. Симбу, по словам людей, которые владели экзотикой, купили в городе Грозном в конце апреля. Детёныша забирали истощённым и травмированным.

В Уфе Симбу поселили в квартире. Кормили говяжьим фаршем – ей требовалось больше килограмма в день, в рационе было и молоко. Содержать в квартире дикое животное уфимцы планировали до осени. Но планы поменялись. Владельцы передали детёныша в зоопарк. Подписали акт приёма-передачи.

Перед этим Симбу обследуют, проведут курс реабилитации. Предварительная оценка специалистов уже дана. Помимо раны на лбу, ещё перелом задней лапы, который успел зажить, а также проблемы с психикой.