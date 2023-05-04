Житель Уфы грозится убить уличную кошку

Жители дома №83/1 по улице Черниковской в Уфе возмутились поведением жестокого соседа, который грозился увезти за город и утопить кошку. Подробности сообщает издание "ГорОбзор.ру".
Мужчине не понравился неприятный запах в подъезде, который якобы возник из-за кошки. Местный житель поделился, что она заходит в подъезд только для того, чтобы попросить еду. Животное живет во дворе дому более трех лет.
Напомним, за убийство или травмирование животного предусмотрена уголовная статья. Преступление может повлечь за собой различные санкции, начиная от штрафа в размере до 80 тысяч рублей и до лишения свободы на срок до трех лет.