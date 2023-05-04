В Уфе провели парад у дома 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В Уфе в жилом квартале прошел очередной парад для ветерана Великой Отечественной. Кадеты, юнармейцы, представители администрации города и военкомата собрались во дворе дома в Кузнецовском затоне, где проживает 98-летний Василий Безденежных.

Уроженец Благовещенского района в 18 лет в 42-м году был призван в армию и направлен на офицерские курсы в пехотное училище. Однако закончить его мужчина не успел – забрали в 55-й гвардейский стрелковый полк. Василий Безденежных участвовал в танковых боях под Курской дугой. Ветеран награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и другими медалями. Самое ценное, как говорит он, – значок фронтовика.