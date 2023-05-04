Пенсионер из Уфы выиграл в лотерею более полумиллиона рублей

Уфимец Анатолий Половкин выиграл в лотерею 630 тысяч рублей. Мужчина угадал заветные цифры и уже через несколько часов получил смс-ку о призе. Военный пенсионер сразу же поделился радостью со своей семьей.

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Андрей Половкин попросил своего сына Анатолия, который живет в Москве, забрать деньги. Молодой человек уверен, что их семья просто счастливая и удачливая.

— Я, как и отец, никогда не отказывался испытать свою удачу. Тоже участвую в разных розыгрышах и могу сказать, что мне везет! Год назад в Греции я по случайности вообще нашел 1000 евро! Папа преподнес новость о выигрыше так: «Толь, похоже, я пошел по твоей стезе! Мне тоже широко улыбается удача!». Искренне рад за него, и уверен, что нашей семье точно повезет повторно!

Анатолий Половкин

Анатолий рассказал, что выигрыш отец планирует потратить на погашение кредита. Победитель — военный пенсионер. Сейчас счастливчик проводит время с внучкой. Любит ходить в баню и ездить вместе с сыновьями на рыбалку.

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