Пенсионер из Уфы выиграл в лотерею более полумиллиона рублей

— Я, как и отец, никогда не отказывался испытать свою удачу. Тоже участвую в разных розыгрышах и могу сказать, что мне везет! Год назад в Греции я по случайности вообще нашел 1000 евро! Папа преподнес новость о выигрыше так: «Толь, похоже, я пошел по твоей стезе! Мне тоже широко улыбается удача!». Искренне рад за него, и уверен, что нашей семье точно повезет повторно!

Анатолий Половкин