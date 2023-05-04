Пенсионер из Уфы выиграл в лотерею более полумиллиона рублей

Уфимец Анатолий Половкин выиграл в лотерею 630 тысяч рублей. Мужчина угадал заветные цифры и уже через несколько часов получил смс-ку о призе. Военный пенсионер сразу же поделился радостью со своей семьей.
Андрей Половкин попросил своего сына Анатолия, который живет в Москве, забрать деньги. Молодой человек уверен, что их семья просто счастливая и удачливая.
Анатолий рассказал, что выигрыш отец планирует потратить на погашение кредита. Победитель — военный пенсионер. Сейчас счастливчик проводит время с внучкой. Любит ходить в баню и ездить вместе с сыновьями на рыбалку.