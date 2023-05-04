В Башкирии в 2023 году зарегистрировано вдвое больше случаев укусов клещей

В два раза больше укусов клещей зарегистрировано в этом году в Башкортостане. Порядка 1600 человек обратились в медицинские организации. Однако случаев заболевания боррелиозом и вирусным энцефалитом в регионе не выявлено.

В республике продолжаются противоклещевые мероприятия, обработано 50 процентов территорий от запланированного объема. От клещевого вирусного энцефалита привито 27 тыс. человек. В целом планируется вакцинировать более 36 тыс.