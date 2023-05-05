В Башкирии минздрав обязали выдать лекарства девочке с редким генетическим заболеванием

В Башкирии только после вмешательства следственного комитета 11-летнюю девочку из Абзелиловского района с редким генетическим заболеванием обеспечили необходимыми лекарствами.
В 2019 году девочке поставили серьёзный диагноз. В 2022 году консилиум врачей в Москве назначил пациентке препарат, который является единственным зарегистрированным средством для гормональной терапии для страдающих данным заболеванием. Папа девочки обратился в министерство здравоохранения республики для получения назначенных препаратов, но ответственные сотрудники ведомства не закупили препарат — родителям пришлось приобретать его на собственные деньги.
Так как нарушились права ребенка-инвалида, отец несовершеннолетней обратился к председателю Следкома России Александру Бастрыкину. Руководитель ведомства провел прием граждан в онлайн-режиме. По итогам Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в отношении ответственных лиц по статье «Халатность». Благодаря принятым следствием мерам закупочные мероприятия препарата начаты, в настоящее время приобретено 3 упаковки лекарства на ближайшие 2 месяца. Установлен контроль за бесперебойным обеспечением.