В Башкирии запретили использовать БПЛА без особого разрешения

В Башкирии запретили использовать беспилотные летальные аппараты. Указ об этом подписал руководитель региона Радий Хабиров. В документе уточняется, что для запуска БПЛА необходимо будет получить особое разрешение властей.

Фото №1 - В Башкирии запретили использовать БПЛА без особого разрешения

«Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории РБ, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями, иными предприятиями и организациями по договору с органами государственной власти, органами местного самоуправления».

Отмечается, особое разрешение можно получить у группы по координации вопросов использования беспилотных воздушных судов, которая будет функционировать при оперативном штабе Башкирии.

Своим указом Хабиров утвердил и порядок выдачи такого разрешения. Жители и организации республики могут направлять обращения об использовании БПЛА в аппарат правительства РБ. В обращении должны быть указаны: ОГРН и ИНН компании, вид экономической деятельности (если заявление подается организацией), цель использования БПЛА, территория, на которой он будет использоваться, маршрут следования, сведения о постановке аппарата на государственный учет и многие другие сведения вплоть до контактных данных человека, который будет управлять беспилотником.

Обращения будут рассматривать на заседаниях группы по беспилотникам. Назначаться такие заседания будут руководителем группы «по мере необходимости с учетом разумных сроков оперативного рассмотрения обращений». Из указанных в документе сроков следует, что заявитель получит ответ в лучшем случае через неделю после подачи обращения.

В указе говорится, что запрет на использование беспилотников вводят временно, на период действия режима базовой готовности, установленного в Башкирии указом Владимира Путина в октябре 2022 года.

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