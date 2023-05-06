В Башкирии запретили использовать БПЛА без особого разрешения

Своим указом Хабиров утвердил и порядок выдачи такого разрешения. Жители и организации республики могут направлять обращения об использовании БПЛА в аппарат правительства РБ. В обращении должны быть указаны: ОГРН и ИНН компании, вид экономической деятельности (если заявление подается организацией), цель использования БПЛА, территория, на которой он будет использоваться, маршрут следования, сведения о постановке аппарата на государственный учет и многие другие сведения вплоть до контактных данных человека, который будет управлять беспилотником.