В Башкирии запретили использовать БПЛА без особого разрешения

В Башкирии запретили использовать беспилотные летальные аппараты. Указ об этом подписал руководитель региона Радий Хабиров. В документе уточняется, что для запуска БПЛА необходимо будет получить особое разрешение властей.
Отмечается, особое разрешение можно получить у группы по координации вопросов использования беспилотных воздушных судов, которая будет функционировать при оперативном штабе Башкирии.
Своим указом Хабиров утвердил и порядок выдачи такого разрешения. Жители и организации республики могут направлять обращения об использовании БПЛА в аппарат правительства РБ. В обращении должны быть указаны: ОГРН и ИНН компании, вид экономической деятельности (если заявление подается организацией), цель использования БПЛА, территория, на которой он будет использоваться, маршрут следования, сведения о постановке аппарата на государственный учет и многие другие сведения вплоть до контактных данных человека, который будет управлять беспилотником.
Обращения будут рассматривать на заседаниях группы по беспилотникам. Назначаться такие заседания будут руководителем группы «по мере необходимости с учетом разумных сроков оперативного рассмотрения обращений». Из указанных в документе сроков следует, что заявитель получит ответ в лучшем случае через неделю после подачи обращения.
В указе говорится, что запрет на использование беспилотников вводят временно, на период действия режима базовой готовности, установленного в Башкирии указом Владимира Путина в октябре 2022 года.