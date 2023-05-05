В Башкирии начнет работу чат-бот ГИБДД

ГИБДД по Башкирии запустили работу чат-бота, который предназначен для приема сообщений о грубых нарушениях. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

В чат-бот жители смогут сообщать о случаях нарушений правил дорожного движения водителями или пешеходами. Особенно случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения.