В Башкирии начнет работу чат-бот ГИБДД

ГИБДД по Башкирии запустили работу чат-бота, который предназначен для приема сообщений о грубых нарушениях. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
В чат-бот жители смогут сообщать о случаях нарушений правил дорожного движения водителями или пешеходами. Особенно случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения.
Для оперативной работы с информацией сотрудники ГИБДД просят указывать более точный адрес события, краткое описать ситуации, номер автомобиля и маршрут его движения, приложить фото или видео файлы. Сообщается, что другие заявления рассматриваться не будут.