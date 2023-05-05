В Башкирии прошел командный чемпионат МВД республики по полицейскому многоборью

Участники турнира – это 16 команд-победителей зональных соревнований. Мероприятие в этом году сотрудники правоохранительных органов посвятили 78-й годовщине Победы.

Прекрасному полу в таких соревнованиях нет никаких поблажек. Наравне с мужчинами они разбирают пистолеты, преодолевают препятствия и бегут марафон. Если для обычных зрителей эти соревнования – яркое зрелище, то для сотрудников в погонах – часть работы.

В Уфе на итоговых состязаниях собрались 16 команд со всей республики. Все они победители зональных этапов. Мероприятие проводится ежегодно. Полицейские не только демонстрируют свои физические возможности – соревнуясь между собой, в первую очередь оттачивают профессиональное мастерство.

Сотрудники отряда спецназначения «Гром» совершили захват вооруженных преступников, правда, мнимых. Зрители увидели показательные выступления, но с реальными действиями в подобных ситуациях.