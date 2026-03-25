В Уфе прошёл чемпионат республики по нардам

Уфа во второй раз приняла чемпионат Башкортостана по нардам. С прошлого года выросло количество участников турнира: в этот раз в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой собрались 50 мужчин и 15 женщин. Соревнования прошли в несколько туров: играли по швейцарской системе до двух поражений. Для победы в матче участник должен был набрать пять очков.

Федерация нард Башкортостана появилась в 2025 году, и сейчас эта игра стремительно набирает популярность. Спортсмены успешно представляют республику на федеральном уровне. Прошедший чемпионат также стал отборочным – через месяц его победители выступят на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Шанс попасть туда есть и для других участников: в апреле состоится ещё один турнир, где будут разыграны дополнительные путёвки на чемпионат России.