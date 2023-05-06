15 сотрудников «Уфаводоканала» ушли на СВО

В Уфе 15 сотрудников «Уфаводоканала» ушли служить в зону СВО. Один из них - 34-летний многодетный отец, который, по его словам, не смог сидеть в стороне и отправился на помощь своим соотечественникам.
Электромонтер предприятия мечтает попасть служить в артиллерийском расчете, но готов служить в любом отделении, в которое его распределят.
В 2022 году в зону СВО с предприятия ушли семь человек, сейчас еще восемь заключили контракт с министерством обороны и оформляют документы. В дополнение к республиканским мерам поддержки предприятие внедрило и свои – выплачивает единовременную выплату 30 тысяч рублей и помогает в трудоустройстве членам семьи.
Как мы рассказывали ранее, жители Башкирии, желающие заключить контракт могут обратиться по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19 или ближайший офис МФЦ «Мои документы». На военную службу по контракту принимаются мужчины до 60 лет (для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет), пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Участники СВО получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей.