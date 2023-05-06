В Башкирии выпустили на волю медвежонка, который зимой вышел к людям

В феврале косолапый пришел в деревню в Гафурийский район. Местные жители поймали малыша и некоторое время держали у себя во дворе, пока зверю подбирали пристанище на зиму. До весны его согласились содержать в Белорецком районе, где он и находился последние месяцы. Медвежонок окреп, подрос и стал готов к самостоятельной жизни.

В этом красавце с трудом узнаешь запуганного оголодавшего зверёныша, каким он был ещё три месяца назад, когда, осиротев, вышел к людям. Свобода для малыша зимой стала бы смертельной, а клетка – спасением. Но вот приютить малыша долгое время никто не рисковал. Тогда Виталий Гусев, узнав о медвежонке, обратился с просьбой к другу. Зверёныша согласились принять в КФХ Абдуллина.

Всё это время медвежонок находился в вольере глубоко в Белорецком лесу, на территории хозяйства, где летом содержится скот. Для ухода за животным наняли сотрудников. Кормёжка – три-четыре раза в день. А ест маленький зверь много.

Рацион больше вегетарианский – бурые медведи преимущественно и питаются растительной пищей. Да и к мясу пока решили не приучать.

И вновь переезд, на этот раз в бескрайние просторы. Погода и размер малыша позволяют ему уже самостоятельно добывать пищу. Теперь задача – заманить косолапого в переноску. А медведь, как известно, зверь умный. И, несмотря на то, что приманка – сладкое лакомство, зайти в ловушку бурый не спешит, обдумывая, как же заполучить еду так, чтобы люди не заполучили его.

Но спустя пару неудачных попыток, желание полакомиться проигрывает упорству ловцов. В таком положении уже и сладость не в радость. Клетку на всякий случай укрепляют.

Несмотря на то, что медвежонка держали в лесу, выпускать его здесь же нельзя. Вместе с охотинспектором едем в непроходимые места, вглубь Белорецкой тайги. Шансы освоиться в дикой природу у косолапого есть, говорят специалисты.