Борец за права вахтовиков из Башкирии отправился на СВО добровольцем

Это было решение не одного дня, а зрело постепенно. В итоге я отказался от вахтовой работы и поехал в зону СВО. Скажу честно: семья была против, но мама и жена в итоге поддержали. Я не служил в армии, но у меня хорошая физподготовка и высшее образование, даже два. Это позволяет заключить контракт. Я считаю, что пришло мое время отдать долг Родине. Боевое слаживание проходит хорошо, каждый день на занятиях стараюсь взять для себя новую высоту. Рядом со мной в строю сегодня сильные и благородные люди, смелые бойцы, вместе мы сделаем Победу ближе!

Айрат Низаметдинов, борец за права вахтовиков