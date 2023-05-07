Борец за права вахтовиков из Башкирии отправился на СВО добровольцем

Из Уфы на минувшей неделе батальон имени Даяна Мурзина отправился на боевое слаживание. Одним из записавшихся в добровольцы Айрат Низаметдинов, известный в Башкортостане правозащитник и борец за права вахтовиков.
Айрат Низаметдинов является руководителем организации «Вахтовики республики Башкортостан». На протяжении долгого времени он работал инженером технадзора на газопроводе «Сила Сибири» в Якутии, а также выступал за то, чтобы в Башкирии открывалось больше организаций, чтобы мужчины работали дома.
Сам он воспитывает троих детей школьного возраста. Пару месяцев назад он подал заявление на участие в предварительном голосовании, чтобы стать кандидатом в депутаты Госсобрания. Он продолжит участвовать, регламент это позволяет.