Борец за права вахтовиков из Башкирии отправился на СВО добровольцем

Из Уфы на минувшей неделе батальон имени Даяна Мурзина отправился на боевое слаживание. Одним из записавшихся в добровольцы Айрат Низаметдинов, известный в Башкортостане правозащитник и борец за права вахтовиков.

Фото №1 - Борец за права вахтовиков из Башкирии отправился на СВО добровольцем

Это было решение не одного дня, а зрело постепенно. В итоге я отказался от вахтовой работы и поехал в зону СВО. Скажу честно: семья была против, но мама и жена в итоге поддержали. Я не служил в армии, но у меня хорошая физподготовка и высшее образование, даже два. Это позволяет заключить контракт. Я считаю, что пришло мое время отдать долг Родине. Боевое слаживание проходит хорошо, каждый день на занятиях стараюсь взять для себя новую высоту. Рядом со мной в строю сегодня сильные и благородные люди, смелые бойцы, вместе мы сделаем Победу ближе!

Айрат Низаметдинов, борец за права вахтовиков

Айрат Низаметдинов является руководителем организации «Вахтовики республики Башкортостан». На протяжении долгого времени он работал инженером технадзора на газопроводе «Сила Сибири» в Якутии, а также выступал за то, чтобы в Башкирии открывалось больше организаций, чтобы мужчины работали дома.

Сам он воспитывает троих детей школьного возраста. Пару месяцев назад он подал заявление на участие в предварительном голосовании, чтобы стать кандидатом в депутаты Госсобрания. Он продолжит участвовать, регламент это позволяет.

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