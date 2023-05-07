В Башкирии финалистам конкурса «Трезвое село» вручили специальные призы

Организаторы конкурса «Трезвое село – 2022» вручили самым активным участникам призы от спонсоров и различных ведомств. Оргкомитет поощряет наиболее активные населенные пункты.
Так, министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова вручила спецприз селу Амирово Буздякского района. Подарок министерства торговли и услуг вручил руководитель ведомства Алексей Гусев деревне Телекеево Илишевского района.
Шлемы виртуальной реальности для школ от министерства образования и науки получили села: Кашкино Аскинского района, Яныбаево Зианчуринского района, Алькино Салаватского района, Ишкильдино Абзелиловского района и Нижний Аллагуват Стерлибашевского района.
Путевки в санатории от министерства здравоохранения передали активистам сел: Абдуллино Караидельского района, Пушкинское Иглинского района, Старогумерово Кушнаренковского района, Каргино Мишкинского района и Мурдашево Стерлитамакского района, Нижнехозятово Чишминского района, Новый Артаул Янаульского района.
Минспорта передало для жителей села Жуково под Уфой 100 баскетбольных мячей, а специальным призом министерства культуры отметили село Санатория Глуховского Белебеевского района Башкирии.
Министерство предпринимательства и туризма наградило благодарственными письмами и телевизорами жителей деревень Телекеево Илишевского района, Мурдашево Стерлитамакского района, Нижнехозятово Чишминского района, Новый Артаул Янаульского района.
Активистов традиционно поддержали и депутаты. В этом году специальные призы от заместителей председателя Госсобрания Рустама Ишмухаметова и Тамары Тансыккужиной получили деревня Ильчигулово Учалинского района и село Большетуганеево Калтасинского района. От депутатов Госдумы Зарифа Байгускарова - деревня Ишкильдино Абзелиловского района, село Старый Сибай Баймакского района, Рафаэля Марданшина - село Старокарагушево Бураевского района, от заместителя комитета Госсобрания Рузалии Хисматуллиной - деревня Юлдашево Федоровского района.
Известный предприниматель вручил специальный приз селу Аблаево Чекмагушевского района Башкирии для своих земляков.
Фото: Пресс-служба Всемирного курултая башкир.