В Башкирии финалистам конкурса «Трезвое село» вручили специальные призы

Активистов традиционно поддержали и депутаты. В этом году специальные призы от заместителей председателя Госсобрания Рустама Ишмухаметова и Тамары Тансыккужиной получили деревня Ильчигулово Учалинского района и село Большетуганеево Калтасинского района. От депутатов Госдумы Зарифа Байгускарова - деревня Ишкильдино Абзелиловского района, село Старый Сибай Баймакского района, Рафаэля Марданшина - село Старокарагушево Бураевского района, от заместителя комитета Госсобрания Рузалии Хисматуллиной - деревня Юлдашево Федоровского района.